Слова Гейдара Алиева о Шуше растрогали Президента Ильхама Алиева

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", который проводится на Джидыр дюзю города Шуша - культурной столицы Азербайджана по инициативе Президента Ильхама Алиева и при организации Фонда Гейдара Алиева, 13 мая продолжился гала-концертом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели выступления участников фестиваля.

Перед завершением гала-концерта на мониторе было продемонстрировано выступление Общенационального лидера Гейдара Алиева, посвященное возвращению азербайджанцев в Шушу. Эти кадры растрогали Президента Ильхама Алиева.