https://news.day.az/politics/1342467.html Слова Гейдара Алиева о Шуше растрогали Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
Слова Гейдара Алиева о Шуше растрогали Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО
Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", который проводится на Джидыр дюзю города Шуша - культурной столицы Азербайджана по инициативе Президента Ильхама Алиева и при организации Фонда Гейдара Алиева, 13 мая продолжился гала-концертом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посмотрели выступления участников фестиваля.
Перед завершением гала-концерта на мониторе было продемонстрировано выступление Общенационального лидера Гейдара Алиева, посвященное возвращению азербайджанцев в Шушу. Эти кадры растрогали Президента Ильхама Алиева.
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