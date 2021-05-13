Мария Захарова поблагодарила азербайджанского историка

"В Словении был открыт памятник красноармейцам, которые сражались в годы Второй Мировой войны в ряду словенских партизан. Благодаря исследованиям, которые были проведены в российских архивах азербайджанским историком Ильхамом Аббасовым, были установлены личности 16 бойцов Красной армии, которые погибли весной 1945 года в окрестностях города Айдовшчины и захоронены в братской могиле вместе с другими участниками Словенского антифашистского сопротивления".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

М.Захарова отметила, что имена этих красноармейцев высечены на обновлённом мемориале: "В торжественном открытии памятника приняли участие посол России в Словении Тимур Эйвазов, мэр города Айдовшчины и представители местных властей. Мы оцениваем это событие как дань уважения общим страницам истории России и Словении, подтверждение наших позиций в защиту исторической памяти. Отдельную благодарность мы выражаем нашему другу из Азербайджана".