Мецаморская АЭС: бомба замедленного действия и база для ядерной контрабанды

Мецаморская АЭС остановилась - но не навсегда, а лишь на 141 день, и это самая долгая остановка в истории этой полуразвалившейся станции, которая остается бомбой замедленного действия для всего региона. Остановка АЭС связана с попытками завершить-таки ее ремонт и "модернизировать" второй энергоблок станции. Срок ее эксплуатации планируется продлить минимум до 2026 года - при этом Азербайджан неоднократно призывал к закрытию проблемной станции, привлекая внимание международного сообщества к проблеме Мецамора.

На территории Южного Кавказа единственная атомная электростанция (далее - АЭС) расположена в Армении в городе Мецамор. Она была запущена в далёком 1976 году. Через 12 лет ее работа была приостановлена после разрушительного землетрясения в городе Спитак, когда погибло более 25 тысяч человек. Однако затем её работа вновь была возобновлена.

Существование по сей день Мецаморской АЭС, которой уже стукнуло 55 лет, представляет угрозу не только самой Армении - все страны региона буквально сидят на пороховой бочке из-за банальной жадности армянского руководства, упорно отказывающегося остановить реактор.

С одной стороны причину отказа понять можно. В то время как остальные страны мира концентрируют внимание на устойчивой энергетике и экологически безопасных технологиях, АЭС до сих пор остаётся одним из основных источников электроэнергии в Армении. На ней ежегодно вырабатывается до 40% всей электроэнергии страны. Несмотря на заверения армянских чиновников о развитии альтернативных видов энергии, большинство проектов ввиду коррупции остаются на бумаге, а выделенные из бюджета деньги расхищаются.

Тем не менее, внутренние проблемы Армении не дают ей права подвергать опасности соседей. Если учесть, что Армения географически расположена в сейсмически опасной зоне, то вероятность потенциальной катастрофы невозможно недооценить.

О закрытии Мецаморской АЭС настаивал и ряд международных организаций на Западе - ЕС и Совет Европы неоднократно выражали обеспокоенность экологическими последствиями возможной катастрофы. В Европе не скупились даже выплатить 200 млн. евро для остановки станции. Однако воз и поныне там.

В Армении раз за разом утверждали, что все работы с ядерными материалами и с радиоактивными отходами Мецаморской АЭС согласовываются и находятся "под полным контролем" Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако, судя по недавней новости, это мягко говоря не так.

16 апреля Служба государственной безопасности Грузии задержала двух человек за попытку продажи радиоактивного вещества. Задержанные намеревались сбыть контейнер с америцием-241 (изотоп америция) в Кутаиси за 300 000 евро. За незаконное обращение с радиоактивными веществами подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Грузия неоднократно сообщала о такого рода событиях. В марте 2019 года в грузинском Кобулети были задержаны два человека, пытавшихся сбыть радиоактивный уран за более чем 2 млн евро.

Спустя 4 месяца произошёл ещё один подобный случай. На КПП "Садахло" на грузино-армянской границе был задержан гражданин Армении. Ему было предъявлено обвинение по факту незаконного обращения с радиоактивными веществами и нарушения таможенных правил. Мужчина пытался перевезти из Армении в Россию через Грузию радиоактивный изотоп торий-232, который относится к категории ядерных материалов.

Дальнейшие расследования грузинской стороны показали, что все ядерные материалы имеют армянскую принадлежность, что автоматически разоблачает враньё Армении о "полном контроле" радиоактивных веществ в Армении со стороны МАГАТЭ.

К сожалению, мировое сообщество не проявляет настойчивости и не предпринимает серьезных мер для принуждения Армении к закрытию Мецаморской АЭС, являющейся бомбой замедленного действия для всего региона. Так же было и во время нагорно-карабахского конфликта, когда на протяжении почти 30-и лет мир так и не оказал какого-либо давления на страну агрессора. Справедливость восторжествовала исключительно собственными силами нашей страны. Неужто и в вопросе Мецаморской АЭС главенствующую роль придётся брать на себя Азербайджану?