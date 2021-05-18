https://news.day.az/politics/1343758.html В Азербайджане совершенствуется управление в сфере обязательного государственного личного страхования - Указ Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане совершенствуется управление в сфере обязательного государственного личного страхования - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области обязательного государственного личного страхования.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полной версией документа можно ознакомиться по ссылке.
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