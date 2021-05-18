В Азербайджане совершенствуется управление в сфере обязательного государственного личного страхования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области обязательного государственного личного страхования.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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