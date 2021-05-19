Армения добивает ОДКБ

Ереван специально запустил провокационный повод якобы о прохождении азербайджанцев на территорию Армении, чтобы поднять крик на весь мир, скомпрометировать ОДКБ и потом, пнув ставшую ненужной Россию, свободно пуститься в объятия США.

Итак, что происходит на Южном Кавказе и как это затрагивает интересы РФ?

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, армяне придумали повод, чтобы в очередной раз обвинить Россию и ОДКБ в бездействии. Этот маневр был нужен Еревану, чтобы уже полностью переметнуться на сторону США. В качестве повода хитрые армяне использовали процесс делимитации и демаркации границ, в ходе которого трения между Ереваном-Баку, да и Москвой, были практически неизбежны. За время конфликта армяне оттяпали у азербайджанцев 20 процентов территории, а теперь, когда Азербайджан предъявляет карты советского периода, указывающие на места прохождения границы, армяне устраивают истерику. Причем, истерику со смыслом.

Изобразив повод для обвинения Баку, Ереван спешно и громко стал отправлять послания в ОДКБ с требованием немедленно вмешаться, прекрасно понимая, что ни одна из стран ОДКБ не будет воевать за Армению. Тем более, беспричинно! Скорее, ОДКБ прекратит существование, чем Астана, Минск, Бишкек и даже Москва согласятся вступить в Третью мировую войну за оккупантские интересы Армении. Но Еревану только это и надо! Им нужно получить повод выйти из ОДКБ и устремиться в НАТО. Тем более, параллельно с посланиями в ОДКБ армяне обратились за помощью и в НАТО.

И вот в то время, как почти все армянское общественно-политическое пространство устраивает конкурс на предмет того, кто больше и лучше оскорбит ОДКБ и Россию, в Ереване уже наметили проведение очень интересного мероприятия. Видимо, давно готовились спихнуть Россию и призвать США, о чем свидетельствует и посольство США в Ереване численностью две тысяи сотрудников, и масса всяких американских организаций.

Итак, как сообщают армянские СМИ, Армянский центр американских исследований при финансовой поддержке посольства США в Армении 22 мая проведет Первый армяно-американский политологический форум.

На своей странице в "Facebook" учредитель Армянского центра американских исследований Сурен Саркисян написал:.

"Мероприятие будет посвящено роли США в вопросе региональной безопасности на Южном Кавказе. Форум пройдет в гибридном формате: на нем будут присутствовать эксперты из Армении, а американские эксперты присоединятся посредством видеообращений". К армяно-американскому политологическому дуэту подключатся и эксперты Фонда Карнеги.

По мнению Саркисяна, которого цитируют армянские СМИ, американцы начнут проявлять значительную активность на Южном Кавказе.

"США не будут действовать отдельно от Минской группы ОБСЕ, но и будут наиболее активными - как сверхдержава. Подождем контактов на высоком уровне", - написал на своей странице в Facebook Сурен Саркисян.

Интересно, о чем будут договариваться армянские и американские эксперты? Догадаться не сложно?

1) Как вернуть войну в регион

2) Как вытеснить Россию с Южного Кавказа

3) Как поссорить Россию с Турцией

4) Как осложнить отношения России и Азербайджана

5) Как добить ОДКБ

А армянская диаспора, сидящая в Москве на больших деньгах и на всех наших ток-шоу, будет внедрять в сознание россиян, что "Армения - верный союзник России".