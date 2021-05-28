Подстилка неудачника Арама Габрелянова Семен Пегов опубликовал очередной бред на своем дешевом проекте WarGonzo, который не только не соответствует действительности, но и вызвал неодназначную реакцию в Армении.

Как передает Day.Az, пёс Габрелянова выпустил в массы дезинформацию о том, что в Тавушской области на границе с Азербайджаном якобы начались перестрелки. Причем словесный понос Пегов как всегда опубликовал со своим любимым словом СРОЧНО и парочкой молний ⚡️ для привлечения внимания.

"Источники проекта @wargonzo из приграничного армянского города Берд сообщают, что прямо сейчас идёт перестрелка на арямо-азербайджанской границе.

Предварительно выстрелы слышны в районе села Кармирахпюр. Обстановка в регионе крайне напряженная.

Дополнительная информация уточняется", - "родил" Семен, чем вызвал матерные слова в свой адрес со стороны армян.

В Армении сразу же назвали фейком слова Габреляновского пса. Информационный вброс опровергли армянский Mediaport, глава села Неркин Кармирахпюр и сотрудник администрации Берда, уточнив, что огонь никто не открывал, перестрелок нет и обстановка спокойная.

Армянские телеграм-каналы осудили вброс Пегова и призвали его не нагнетать ситуацию вместе со своим хозяином Арамом Габреляновым, сетка телеграм-каналов которого тоже принялась распространять данный фейк: "Теперь вы знаете ВРАГОВ в лицо. Ушлёпки! Трое арамашотовских псов, как по заказу, одномоментно в унисон вбросили в массы дезу! Все трое добавили⚡️".

М.Ахмедзаде