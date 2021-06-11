Дело 26 армянских террористов поступило в производство

Уголовное дело в отношении армянского вооруженного формирования в составе 26 человек, совершивших террор против Азербайджана, передано в производство, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Уголовное дело передано в производство судей Бакинского суда по тяжким преступлениям Фаига Гулиева и Азада Меджидова.

Ранее сообщалось, что завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении СГБ Азербайджана в отношении разоруженных в результате антитеррористической операции СГБ 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористическо - подрывные и другие преступные действия на азербайджанской территории.

Следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. За период до 13 декабря 2020 года они совершили нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, устраивали взрывы, пожары и другие террористические действия, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, чтобы нарушить общественную безопасность, посеять панику среди населения или оказать воздействие на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Уголовное дело против 14, а затем и 13 членов вооруженной группы уже завершено и направлено в суд для рассмотрения вместе с утвержденным обвинительным заключением.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении других членов незаконного вооруженного формирования - Микаэляна Андраника Вазгеновича, Согомоняна Сетрака Самвеловича, Карапетяна Рафика Робертовича и других, в целом 26 лиц, по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджана, направлено для рассмотрения в суд.