https://news.day.az/politics/1351526.html Пашинян украл предвыборную символику у Турции - ФОТОФАКТ
Пашинян украл предвыборную символику у Турции - ФОТОФАКТ
И.о премьер-министра Армении Никола Пашиняна уличили в плагиате в ходе предвыборной кампании.
Как сообщает Day.Az, на предоставленном ниже фото можно заметить, что сверху отмечена эмблема партии Пашиняна, созданная относительно недавно - в 2015 году. А снизу представлена эмблема турецкого отличительного знака "Yerli Üretim" (Местное производство, аналог "Сделано в Турции"), существующая уже много лет.
Представляем вашему вниманию фото-доказательство данного факта.
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