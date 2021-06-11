Пашинян украл предвыборную символику у Турции

И.о премьер-министра Армении Никола Пашиняна уличили в плагиате в ходе предвыборной кампании.

Как сообщает Day.Az, на предоставленном ниже фото можно заметить, что сверху отмечена эмблема партии Пашиняна, созданная относительно недавно - в 2015 году. А снизу представлена эмблема турецкого отличительного знака "Yerli Üretim" (Местное производство, аналог "Сделано в Турции"), существующая уже много лет.

Представляем вашему вниманию фото-доказательство данного факта.