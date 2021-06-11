В Карабахе появилось 60 пунктов размещения модульного типа

На освобожденных территориях Азербайджана в пользование военнослужащих передано до 60 пунктов размещения модульного типа.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны Анар Эйвазов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эйвазов отметил, что по указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по всестороннему обеспечению службы воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана, а также всестороннему обеспечению военнослужащих, улучшению их социально-бытовых условий: "На освобожденных территориях Азербайджана в пользование военнослужащих переданы до 60 пунктов размещения модульного типа, оснащенных современным оборудованием и устройствами различного назначения. Улучшены бытовые условия военнослужащих, которые несут службу в этих частях. Созданы еще более хорошие условия для их повседневной, боевой и служебной деятельности".