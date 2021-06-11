Замминистра МИД России и посол Франции в России обсудили Карабах

11 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД России, в ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг нагорно-карабахского урегулирования, в том числе в контексте работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по другим актуальным темам на пространстве СНГ.