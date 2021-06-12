Президент ЕС высоко оценил возвращение Азербайджаном задержанных армян

Президент Европейского совета Шарль Мишель высоко оценил возвращение Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на переданные Арменией карты заминированных территорий Агдамского района, ранее освобождённого от армянской оккупации.

"Я приветствую параллельные гуманитарные шаги Азербайджана и Армении - возвращение задержанных и предоставление карт заминированных территорий", - написал Мишель в Твиттер, передает Day.Az.

Он отметил, что это первый шаг к обновлению доверия.

"ЕС поддержал этот процесс и продолжит предлагать помощь для расширения этого процесса", - подчеркнул президент Совета ЕС.