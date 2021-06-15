В Госкомитете по работе с диаспорой проведено мероприятие по случаю Дня национального спасения

В Государственном комитете по работе с диаспорой проведено мероприятие по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.

Как сообщили Day.Az в госкомитете, в мероприятии приняли участие проживающие в различных странах представители диаспоры, находящиеся в настоящее время в Азербайджане, волонтеры из диаспоры и сотрудники комитета. Вначале участники мероприятия возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева.

На церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена светлая память шехидов Отечественной войны.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил участников с Днем национального спасения, отметил, что эпоха Гейдара Алиева занимает исключительное и неповторимое место в нашей многовековой истории государственности, что 15 июня - День национального спасения остался в памяти людей как одна из самых славных и ярких страниц истории Азербайджана. Председатель комитета добавил, что именно благодаря мудрому и дальновидному руководству Гейдара Алиева азербайджанство сформировалось как идеология, национальное единство, национальные интересы превратились в самую важную духовно-идеологическую ценность.

В мероприятии приняли участие 15 представителей диаспоры из 13 стран, каждый из них выступил в отдельности.

Представители диаспоры констатировали, что проекты, реализованные в последние годы, способствовали дальнейшему усовершенствованию диаспорской политики, усилению координированной деятельности.

Эксперты в своих выступлениях говорили о неоценимых исторических заслугах Гейдара Алиева, подчеркнули, что общенациональный лидер оставил неизгладимый след в душе азербайджанцев мира, отметили, что выдающийся государственный деятель является гениальным лидером, который, преодолев жесткие и сложные испытания, не позволил погаснуть духу независимости азербайджанского народа.

Представители диаспоры отметили, что диаспорская политика, проводимая достойным продолжателем политического курса великого лидера Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, увеличила число стран и народов, питающих дружеское отношение к Азербайджану, придала импульс более организованной деятельности наших соотечественников.

Мероприятие завершилось интересным обменом мнениями.