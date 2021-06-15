Азербайджан и Турция пишут новую историю в Шуше

Шуша - колыбель тюркской культуры и важна не только для Азербайджана и Турции, но и для всех тюркских народов. Освобождение города Шуша также важно для всего исламского мира, так как за последние 100 лет история мусульманских народов не знала такого знаменательного события, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Освободив свои исконные земли под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, Азербайджан разрушил все стереотипы о непобедимости армянской армии.

Как известно, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Азербайджан и сегодня посетит Шушу, которую освободили ее истинные хозяева.

Немаловажно, что президент Эрдоган в первый раз за все это время посетит освобожденные азербайджанские территории. Посещения Азербайджана турецкими официальными лицами не являются чем-то новым, но нынешний визит президента Турции в братскую страну носит особый характер.

Можно сказать, что впервые встреча президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджане пройдет за пределами Баку. Важность сегодняшнего визита Эрдогана в колыбель тюркской культуры - Шушу также заключается в подписании важного документа, как об этом заявил сам турецкий президент до начала визита.

Если взглянуть на историю отношений Турции и Азербайджана со времени обретения нашей страной независимости, то можно увидеть их постоянное углубление и расширение. Подписание важного соглашения в Шуше станет началом новой истории, которую пишут сегодня Азербайджан и Турция.

Руфиз Хафизоглу

Главный редактор АМИ Trend