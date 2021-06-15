https://news.day.az/politics/1352722.html Минобороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения
Минобороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения
Министерство обороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения.
Как сообщает Day.Az, об этом публикация размещена на сайте оборонного ведомства в Твиттере.
"Братская страна поздравляет Азербайджан с Днем национального спасения, и мы сердечно приветствуем азербайджанский народ. С концепцией "одна нация, два государства" мы будем оставаться вместе и в хорошие, и в плохие времена", - говорится в публикации.
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