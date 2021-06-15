Минобороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения

Министерство обороны Турции поздравило азербайджанский народ с Днем национального спасения.

Как сообщает Day.Az, об этом публикация размещена на сайте оборонного ведомства в Твиттере.

"Братская страна поздравляет Азербайджан с Днем национального спасения, и мы сердечно приветствуем азербайджанский народ. С концепцией "одна нация, два государства" мы будем оставаться вместе и в хорошие, и в плохие времена", - говорится в публикации.