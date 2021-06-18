Госкомиссия Азербайджана обсудила вопросы в связи с устранением ущерба от армянской агрессии

Сегодня под председательством премьер-министра Али Асадова прошло очередное заседание Государственной комиссии, созданной для оценки и устранения ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности на территории Азербайджана в результате агрессии армянских вооруженных сил, начиная с 27 сентября 2020 года, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

В заседании приняли участие члены комиссии и главы исполнительной власти городов и районов, подвергшихся агрессии.

В ходе заседания была заслушана информация о проведенной до настоящего времени работе по устранению нанесенного ущерба, даны поручения по конкретным направлениям и указания для ускорения работ.