Шушинская декларация может стать основой будущего большого регионального формата

Шушинскую декларацию нужно интерпретировать как некий пролог на будущее, такой определенный каркас для дальнейшего наращивания фактуры как в сфере безопасности, так и в сфере экономики. Потому что, хотя меморандум был почти наполовину посвящен вопросам безопасности, тем не менее вся повестка, которая связана с экономическим взаимодействием Турции и Азербайджана, укладывается в тематику трансрегиональной интеграции. У них уже выработаны первые принципы зоны свободной торговли, которая началась с марта 2021 года, проработаны вопросы, связанные с безвизовым перемещением граждан, и таким образом Турция подтягивается в пространствах взаимодействия с Азербайджаном до того уровня, на котором находятся российско-азербайджанские отношения.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Эхо Кавказа сказал научный сотрудник Института экономики российской Академии наук Александр Караваев.

По его словам, несмотря на то, что вроде бы такие вещи как ответственность друг перед другом в случае вторжения третьей стороны, прописаны только сейчас, это присутствовало в предыдущих стратегических документах, связанных с военным взаимодействием, эта тема выходила из логики того, что Турция помогала обустраивать в принципе военное образование в Азербайджане в 90-е годы.

"Получается, мы всегда знали о том, что такая связка есть, что Турция помогает Азербайджану в армяно-азербайджанском конфликте - мы же помним, что официально торгово-экономические связи между Турцией и Арменией были заблокированы долгие годы. То есть это все было, это было до того, как появился этот документ. Получается, сейчас просто некий такой символ того, что они переходят на какой-то новый уровень. А что уже на нем будет, в каком темпе это будет развиваться и по каким направлениям, будет видно потом, исходя из того, какие проекты они будут реализовывать в экономике, в военной сфере, как они будут координироваться в отношении третьих стран, прежде всего, соседних", - заявил он.

Как подчеркнул российский эксперт, Шушинская декларация ни в коей мере не задевает никакими формулировками или смысловыми позициями интересы России.

"Эрдоган ждет, что этот документ, эта связка будет как минимум снисходительно одобрен Москвой. Оба государства - Турция и Азербайджан - находятся в очень серьезном взаимодействии с Россией, с российским экономическим пространством. На данный момент трудно себе представить, что они смогут реализовать цели, которые они ставят в плоскости экономики, - например, увеличение торгового оборота в три раза, - вот это увеличение просто не может быть физически выполнено, не используя экономическое пространство России, не привлекая Россию в качестве третьего партнера в какие-то проекты. А вот что касается военной сферы, здесь, наверное, могут быть какие-то отклонения от того понимания монополии российских интересов в сфере безопасности, которая была сформирована на протяжении 90-х и 2000-х годов", - отметил Александр Караваев.