Шушинская декларация открывает широкие возможности в энергетике и транспортной сфере

Турция и Азербайджан были двумя важными друзьями и союзниками после распада Советского Союза. Как говорил общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, отношения между двумя странами базируются на принципе "Одна нация - два государства". Это братство никогда не игнорировалось народами двух стран. Собственно говоря, проблема Нагорного Карабаха в условиях армянской оккупации всегда оставалась в повестке дня Турции. Вторая Карабахская война стала доказательством истинной дружбы наших стран, когда Турция в сложное для Азербайджана время протянула руку помощи и поддерживала на политическом уровне на протяжении всей войны.

Об этом Day.Az сказал председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт.

По его словам, широкое взаимодействие двух братских стран открыло путь к военно-политической победе.

"Военные победы не имеют значения, если они не закрепляются победой дипломатии. Поэтому Шушинская декларация является очень важным шагом в сотрудничестве двух братских стран", - сказал Джомерт.

Наш собеседник подчеркнул, что Шушинская декларация является наиболее важным шагом после проекта "Южный газовый коридор" или транспортный коридор "Восток-Запад" и внесет значительный вклад в безопасность энергоснабжения ЕС.

"Шушинская декларация обозначила рамки сотрудничества не только в энергетике, но и открывает широкие возможности во многих областях, в том числе в транспортной сфере. С другой стороны, это несомненно дает возможность для стабильности, безопасности и развития региона Южного Кавказа. Надеюсь, что декларация и меморандумы о взаимопонимании будут закреплены грандиозными проектами и соглашениями", - заявил турецкий эксперт.

По его словам, Шушинская декларация пойдет на пользу не только Азербайджану и Турции, но и всем странам региона.

"Считаю, что это сотрудничество не ограничивается в географии и может внести вклад в региональное развитие как Центральной Азии, так и Европы и даже США", - резюмировал Нусрет Джомерт.

Абдул Керимханов