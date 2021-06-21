Новое руководство Армении должно наладить сотрудничество как с Азербайджаном, так и с Турцией

Армянские избиратели теперь понимают, что идея о "непобедимости" Армении - это миф,

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend экс-посол США в Баку Мэтью Брайза.

"Армянские избиратели теперь понимают, что идея о "непобедимости" Армении и о том, что она всегда будет побеждать Азербайджан в войне - это все фейк и миф. Армянские избиратели осознали, что после поражения в войне у них нет другого выбора, кроме как принять условия урегулирования, которые изложены в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Таким образом, с учетом всего вышесказанного, думаю, что это очень положительный результат для перспектив армянского общества. Им необходимо отказаться от любых территориальных амбиций, которые у них могли быть. Надеюсь, эти нереалистичные амбиции потерпят крах. Но это все равно займет какое-то время", - сказал Брайза.

Он считает исход парламентских выборов в Армении весьма положительным для тех, кто надеется на стабильность на Южном Кавказе и на согласие Армении воспользоваться возможностями, которые Азербайджан предоставил ей после войны.

"Здесь также речь идет о реинтеграции Армении в региональную экономику и о налаживании сотрудничества как с Азербайджаном, так и с Турцией. Это решающая победа Пашиняна. Его партия набрала около 54 процентов голосов, а партия Роберта Кочаряна - всего лишь около 21,04 процента. Партия бывшего премьер-министра и президента Сержа Саргсяна набрала всего около 5,23 процента голосов. Итак, совершенно очевидно, что несмотря на проигрыш в войне с Азербайджаном, народ Армении сделал выбор в пользу Никола Пашиняна, возможно, потому, что люди устали от старого коррумпированного режима. Для меня очень удивительно, что он выиграл с таким мандатом после того, как проиграл войну с Азербайджаном. Он не только проиграл вторую Карабахскую войну, но и спровоцировал ее. После поражения [в войне] демонстранты в Армении вышли на улицы, требуя его отставки. А сейчас уличные протесты в Армении могут быть спровоцированы политической оппозицией Пашиняна", - отметил экс-посол.