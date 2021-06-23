Владимир Путин сделал заявление по Карабаху

При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Кремля, об этом говорится в видеообращении президента России Владимира Путина к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

"Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несёт за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи.

Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте", - отметил Путин.