https://news.day.az/politics/1355489.html Продолжаются международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» - ФОТО - ВИДЕО
В турецком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл - 2021", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Участвующий в международных учениях летный состав Военно-воздушных сил Азербайджана, проникнув в воздушное пространство условного противника, успешно выполнил поставленные задачи. Благодаря профессионализму азербайджанских военных летчиков при выполнении задач были уничтожены все наземные цели условного противника.
Учения продлятся до 3 июля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре