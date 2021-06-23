Продолжаются международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021»

В турецком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл - 2021", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Участвующий в международных учениях летный состав Военно-воздушных сил Азербайджана, проникнув в воздушное пространство условного противника, успешно выполнил поставленные задачи. Благодаря профессионализму азербайджанских военных летчиков при выполнении задач были уничтожены все наземные цели условного противника.

Учения продлятся до 3 июля.