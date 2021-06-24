ВС Армении открыли огонь в направлении Товузского района

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С 14:30 24 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Айгедзор Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района.

Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.