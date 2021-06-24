https://news.day.az/politics/1355764.html ВС Армении открыли огонь в направлении Товузского района - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
ВС Армении открыли огонь в направлении Товузского района - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
С 14:30 24 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Айгедзор Бердского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Товузского района.
Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.
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