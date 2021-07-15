Спецпредставитель ЕС был остановлен звонком из Баку

МИД Азербайджана обстоятельно и точно указал, что у Армении не то что протестовать по этому поводу, но даже просто комментировать визит аккредитованных в Азербайджане послов в Шушу нет никакого права. Этот город находится на международно признанной территории Азербайджана, и этим все сказано.

Об этом в беседе с Day.Az сказал известный политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя предъявление армянским МИДом ноты протеста послам государств, дипломаты которых 10 июля совершили поездку в освобожденную Шушу.

По мнению нашего собеседника, было бы неплохо, если бы иностранные дипломаты, которым армяне предъявили эту ноту, потребовали от МИД Армении объяснений, на каком основании вообще Ереван выражает подобный протест. Дипломаты должны были отказаться принимать эту неправомочную ноту, считает Мусабеков.

"Надеюсь, что какие-то из дипломатов это сделали, например, послы Венгрии, Италии или Грузии. Потому что армянский МИД не имеет ни прав, ни оснований выступать с нотами по такому поводу", - подчеркнул азербайджанский депутат.

Что же касается самого визита дипкорпуса в Шушу, то это, по мнению Расима Мусабекова, демонстрирует, что мир интересуют не протесты Еревана, а то, как Азербайджан восстанавливает свои освобожденные от оккупации территории. Он не сомневается, что даже те послы, которые не участвовали в этой поездке, либо самостоятельно, либо в следующий раз обязательно поедут в Карабах и увидят все своими глазами.

"Армянские СМИ скулят, что за тридцать лет, пока армяне незаконно контролировали азербайджанские земли, изгнав оттуда коренное население, ни один иностранный дипломат и шагу не ступил в Шушу. Что ж, так оно и есть. Напомню, что спецпредставитель Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби как-то решился вместе с министром иностранных дел Армении поехать в Карабах, но даже он на полпути был остановлен звонком из Баку и вернулся обратно.

Так что принадлежность Карабаха Азербайджану никогда никем в мире не оспаривалась и не будет оспариваться", - резюмировал политолог.

Лейла Таривердиева