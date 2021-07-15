Нелепые ноты послам за Шушу - дело рук Никола Пашиняна

Накануне МИД Армении снова насмешил весь мир. Внешнеполитическое ведомство вручило ноты протеста послам государств, главы дипмиссий которых, аккредитованные в Азербайджане, посетили Шушу.

Напомним, что 9-10 июля послы иностранных государств совершили поездку в освобожденную Шушу, ознакомились с проводящимися здесь восстановительными работами и последствиями армянской оккупации. В поездке приняли участие послы Турции, Пакистана, Италии, Австрии, Швеции, Польши, Израиля, Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Беларуси, Украины, Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии, Катара, Алжира и других стран, а также представители Верховного комиссариата ООН по делам беженцев и Всемирной организации здравоохранения.

Пребывание иностранных дипломатов в Шуше вызвало неадекватную реакцию в Ереване. В то время, как Шуша, как и Карабах в целом тридцать лет признается миром территорией Азербайджана, армянский МИД обвинил Баку в попытке "использовать подобные мероприятия для легализации агрессии", а страны, чьи дипломаты приняли участие в поездке, - в противоречии позиции Минской группы ОБСЕ.

В ответ на такие странные телодвижения армянских коллег в МИД Азербайджана посоветовали Еревану начать уже осознавать новую ситуацию в регионе.

Но Армении до осознания новых геополитических реалий, похоже, очень далеко. Сегодня проигравшая войну страна-оккупант пытается идти по стопам Баку, возмущаясь каждому посещению Карабаха и начиная составлять собственные "черные списки". При этом совершенно не принимается во внимание один важный момент - никто и никогда не признавал оккупированный Карабах "независимым" или же собственностью Армении, зато весь мир, в том числе союзники Еревана и сочувствовавшие ему международные организации официально поддержали территориальную целостность Азербайджана. Последний факт закреплен в десятках документов, заявлений и резолюций. После завершения 44-дневной войны те же страны-сопреды еще раз подтвердили свою позицию. Сделал это даже Париж, с первой до последней минуты боевых действий державший кулачки за оккупантов.

Признавая территориальную целостность Азербайджана, мир, соответственно, отказал Армении в поддержке ее претензий на азербайджанские земли. Если МИД Армении не понимает, что это значит, можно пояснить более простыми словами: Ереван поставил себя в очень глупое положение. В подобных случаях вручение ноты протеста дипломатическим протоколом не предусматривается. Действия МИД Армении неправомочны и выглядят странно с точки зрения и международного права, и элементарной логики.

Поведение армянского ведомства удивляет еще больше, когда вспоминаешь, что в момент истерики министерство не имело ни главы, ни его заместителей. Только 14 июля Никол Пашинян назначил наконец первого замминистра иностранных дел. Им стал Армен Григорян - бывший глава СНБ и действующий соросовец. Кто же делал заявления и позорил Армению?

Заявление МИД, где нет ни министра, ни заместителей министра, говорит о том, что лично от Никола Пашиняна исходило указание сделать все в той форме, в какой это и было сделано. Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов.

Весь Карабах - это международно признанная территория Азербайджана, и посещение региона послами иностранных государств - это внутреннее дело Азербайджана. Посещение 46 послами и представителями международных организаций Шуши - это очень важный сигнал армянам.

Предъявить ноту странам, чьи послы, аккредитованные в Баку, посетили Шушу - это полная нелепость. Это форменная наглость и неприкрытая территориальная претензия Армении к Азербайджану, и официальный Баку должен в жесткой форме ответить. Провокационность и наглость армянского МИД, думаю, является сигналом для азербайджанской стороны о том, что начинает выкристаллизовываться армянская позиция в поствыборный период. Мы уже можем видеть, из каких пунктов будет состоять повестка Армении в отношениях с Азербайджаном.

Все эти годы они дезинформировали международное сообщество и формировали свою позицию с точки зрения "права народов на самоопределение", говорили о существовании какого-то образования на этих территориях, которое, кстати, сами тоже так и не признали. Заявляли, что представляют интересы этого образования, так как являются гарантами его безопасности. Как мы все были свидетелями, во время войны эта роль "гаранта" была полностью дискредитирована азербайджанской армией. А сегодня мы видим, что Армения не может быть гарантом не только чье-то безопасности, но даже собственных границ.

Пашинян вновь наступает на те же грабли. Он пошел по сценарию 2018-2019 годов, когда после победы на выборах почувствовал себя "львом". Никол до сих пор не понимает, что мандат ему дается только в рамках Армении. А для внешней аудитории он глава проигравшей страны.

Вчера Пашинян принимал у себя главу футбольной федерации Армении и вспомнил на встрече о стратегии "Армения-2050", которую он объявлял в Лос-Анджелесе и Ханкенди и к которой давно не обращался. В стратегии есть пункт, согласно которому к 2050-му году сборная Армении по футболу должна пройти в финал чемпионата мира или Европы и занять там призовое место. Стратегия ставит еще немало невыполнимых задач. Напомню, что представляя стратегию в Ханкенди в августе 2019 года, Пашинян произнес ту самую фразу, которая стала точкой отсчета в поражении оккупантов. Он заявил, что "Карабах - это Армения, и точка".

Никол Пашинян пытается вернуться к прежней повестке. Это все результат его победы на последних выборах. То же самое наблюдалось и два года назад. Он получил от Евросоюза вместо обещанных 1,5 миллиарда евро 2,6 миллиарда, а это по армянским меркам очень большая сумма. В 2019 году за счет экспроприации средств олигархов в Армении собрали больше налогов, чем предполагали, и первое, что они сделали, - увеличили военный бюджет до почти 200 миллионов. Это все вскружило голову Пашиняну, что в конечном итоге привело к войне и поражению Армении.

Сегодня вновь начинают наблюдаться подобные тенденции. Победа на выборах, финансовая помощь со стороны Евросоюза, обнадеживающие переговоры с Госдепом - все это опять начало негативно влиять на армянские власти.

Кто бы не стоял во главе Армении, в конечном итоге говорить с этой страной возможно только методом принуждения. Главная задача Азербайджана - это установление полного контроля над Лачинским коридором. Если армянская сторона на словах поддерживает, а на деле тормозит открытие коммуникаций в Нахчыван, и если один пункт заявления от 10 ноября не исполняется, это значит, что соглашение не исполняется вообще, и Азербайджан может тоже не выполнять взятые на себя обязательства по Лачинскому коридору.

На мой взгляд, вчерашняя встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром России Алексеем Оверчуком - это последний шанс руководства Армении для принятия трудных решений, как говорил Владимир Путин. Думаю, он имел в виду именно коммуникации. Не знаю, будет иметь место коридорная логика или нет, это покажет время. Но коммуникации должны быть открыты - это однозначно. Встреча с вице-премьером РФ в Баку - это последний шанс для Армении. Пока принятие решения откладывается из-за затягивания процесса формирования армянского правительства в связи с разбирательствами в конституционном суде. А после этого Азербайджан начнет действовать в одностороннем порядке. Как он сделал на границе в конце мая.

Лейла Таривердиева