Анекдот про ноты от армянского МИД

Услышал новый армянский анекдот. В МИД Армении приглашены главы дипмиссий стран, чьи послы в Азербайджане приняли участие в организованном 9-10 июля официальным Баку посещении Шуши. Им переданы ноты, где указывается, что Армения считает "неприемлемым посещение оккупированных территорий Арцаха (в том числе, Шуши и Гадрута) со стороны диппредставителей, аккредитованных в Азербайджане".

В чем смысл анекдота? В глупости его составителей. Да, формально это и не анекдот вовсе, а сообщение пресс-службы МИД Армении.Но, тем смешнее и нелепее вся эта картина. В первую очередь потому, чя то армянское внешнеполитическое ведомство осуждает поездку аккредитованных в Азербайджане послов 46 стран мира за поездку... по Азербайджану. Большего идиотизма, не могу подобрать более точного слова, подобрать сложно.

Хотя, тут что ни слово, то "шедевр". Армянское внешнеполитическое ведомство забыло, кажется, как Никол Пашинян верещал , что "Карабах - это Армения и точка". Что из всего этого получилось? Балаболом оказался Воваевич. Сделал неизбежной войну, которая завершилась разгромом армянской армии. Вон, в Ереване до сих пор скрывают реальное количество потерь в войне. Трупы погибших в ее ходе потом находят в моргах, завернутыми в мешки.

Это я к тому, что фраза про "оккупацию Арцаха" хороша разве что в качестве тоста во время застолья в кругу армянских потребителей коньяка, не более. В реальности же, ситуация диаметрально противоположная. Собственно, такой она была и ранее. Вон, высказался и американовед Сурен Саргсян. Он задался вопросом, сколько аккредитованных в Армении послов посетило Шушу, когда она находилась под армянской оккупацией?

"Верно, ноль", вел он диалог, что называется, тихо сам с собою. Причиной же этого Саргсян называет работу азербайджанского МИД: "Поскольку МИД Азербайджана составлял "черные списки", признавал их персоной нон грата... Одним словом, работал". Армянский МИД сейчас тоже пытается работать. Там изображают бурную деятельность, вызывая только смех своими выкрутасами.

В том числе и потому, что до сих пор нет главы МИД Армении. Ищут. Днем с огнем.Вон, армянская пресса пишет, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян оказался в тупике, он не находит претендента на роль "козла отпущения" в ранге главы МИД РА. Дошло до того, что в качестве такового рассматривается даже Давид Тоноян. Ага, тот самый, который был министром обороны Армении и испортил всем окружающим обоняние.

Да, говоря просто и без обиняков, обделался Тоноян с обещаниями. Его фраза про "новая война- новые захваченные земли Азербайджана" навсегда запомнится, как пример глупого бахвальства примитивного солдафона. А теперь представьте себе, в каком дне Армения, что такое "чудо" хотят главой МИД поставить. Впрочем, не важно, кто в итоге будет усажен в это кресло. Важно то, что Армения является государством-лузером, которое не в состоянии проводить независимую внешнюю политику.

Это очевидный, медицинский факт. Кстати, с горечью признаваемый и армянским экспертным сообществом. Тем смешнее звучит анекдот про ноты, врученные послам 46 государств мира. При этом, так и осталось тайной, кто же их вручал при наличии отсутствия главы МИД? ! Мелькнула даже мысль, что с этой целью могли пригласить работника ереванского магазина музыкальных инструментов, вручив ему музыкальные ноты. Нет? Не дошло до этого пока? Подождем, от армянской стороны любых выкрутасов ждать можно. Вплоть до исполнения соло на кожаной флейте для всех, кому в МИД этой страны хотят что-то вручить.

Акпер Гасанов