как теперь будете оправдывать предательство Еревана?

Где все "великие русские патриоты" - Симоньян, Багдасаров, Кургинян, Габрелянов, Бабаян, Мигранян и прочие армянские завсегдатаи российских политических ток-шоу?

Почему не комментируют историческое предательство Армении в адрес России?

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, Армения пытается делигитимизировать заключенное 9 ноября 2020 года трехстороннее Заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе при посредничестве России, девальвирует присуствие российских миротворцев и открывает дорогу НАТО на Южный Кавказ, в зону стратегических интересов России. Сделка между Ереваном и Парижем, Ереваном и США уже состоялась, теперь дело за реализацией.

Армянское лобби России, имеющее беспрецедентные позиции в дипломатических, политических, информационных, финансовых кругах России, водило за нос россиян, рассказывая сказки о "турецкой угрозе", тем самым давая время и возможности Еревану уйти на Запад и фактически поставить под угрозу государственные интересы РФ. Опасная игра против России при посредничестве Еревана идет к своей кульминации.

Почему молчит армянофил Соловьев? Самое время предоставить стульчик на своей передаче Маргарите Симоньян, чтобы она постаралась прикрыть предательство Еревана.

Не сомневаемся, что у нее и это получится, учитывая отсутствие лица и совести.

Куда подевался армянский депутат Затулин, едва ли не призывавший ОДКБ, а значит наших солдат, идти и умирать за страну, ставшую олицетворением предательства и провокаций?

Затулину надо продержаться до сентябрьских выборов в Госдуму, на которые его опять поведет армянское лобби России отстаивать интересы иностранного государства Армения.

Почему не брызжет слюной "правдолюб" Кургинян, и не раскрывает армянский заговор против России?

А что же армянский подстрекатель Багдасаров? Пусть, выпучив глаза в своей традиционной манере, чтобы легче было врать, расскажет нам, что Турция - "враг России", а Армения - "единственный союзник".

Пусть порадуется дашнак Габлелянов, осуществляющий провокации против России внутри России, как и остальные его армянские коллеги по цеху российской журналистики, за то, что Армения вновь пытается развязать войну в регионе, наплевав на миротворческую роль России.

История армянского предательства повторяется. Точно так же, как сто лет назад армяне предали османов, так же сейчас они предали Россию. Россию, которая подарила армянам государтвенность, которой у них никогда не было.

Армения сдала Россию, как Иуда, только не за 33 серебренника, а за 2,6 млрд долларов.

И дело не только в финансовой помощи от Европы, а в том, что Армения фактически дает старт на размещение военного контингента западных стран, то есть НАТО, на Южном Кавказе. Франция уже снаряжает свой воинский контингент, чтобы потеснить российских миротворцев. Это то, чему противились Азербайджан и Турция, объединившие свои усилия с Россией и выстраивающие платформу регионального сотрудничества. Предательство Армении осложняет этот процесс, открывает дорогу внерегиональным игрокам.

России, Азербайджану, Турции, Ирану сейчас важно придерживаться своей стратегии регионального развития и обезвредить провокации Еревана и армянскую пятую колонну в России.

Всю эту компанию армянских пропагандистов, вредивших России и долгие годы обманывавших россиян, надо судить - у каждого из них и многих еще не названных в этой публикации, накапала своя статья УК РФ. В крайнем случае - выслать их на историческую родину в Армению, прислуживать и далее французам и американцам. Хватить оплачивать армянское предательство на русские деньги!

А еще важно спросить с тех российских политиков и силовиков, кто делал ставку на армянское лобби, не потрудившись поинтересоваться историческим опытом. Этот опыт гласит, что армяне предавали, предают и будут предавать.