Прочные политические контакты между ЕС и Азербайджаном формируют основу для диверсификации сотрудничества

Европейский союз является партнером Азербайджана, и прочные двусторонние политические контакты формируют хорошую основу для диверсификации сотрудничества. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Европейский союз является основным торговым партнером Азербайджана. На ЕС приходится 40 процентов товарооборота Азербайджана. Товарооборот между Азербайджаном и ЕС в прошлом году составил почти 9,5 миллиарда долларов. В Азербайджане работают более 1 700 компаний из стран ЕС.

Об этом сказал во вторник Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что в настоящее время Азербайджан поддерживает тесные отношения со странами ЕС, с некоторыми из которых были подписаны соглашения о стратегическом партнерстве, и решаются вопросы, вытекающие из этих документов.

"Во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем Президент Ильхам Алиев охарактеризовал отношения с ЕС так: "Таким образом, треть государств - членов Европейского союза считают Азербайджан стратегическим партнером. Считаю, что это огромное достижение нашего правительства. Это также создает дополнительные возможности для сотрудничества... Я также хотел бы добавить, что "Южный газовый коридор" является проектом энергетической безопасности. На протяжении многих лет мы вместе с Европейским союзом председательствуем в Консультативном совете "Южного газового коридора". Под руководством Европейского союза и Азербайджана Консультативный совет также стал важным фактором успешной реализации данного проекта".

Разумеется, Азербайджан готов и дальше реализовывать новые проекты совместно с Европейским союзом, и для этого созданы все возможности.

Независимая политика Азербайджана, сильная экономика, высокие темпы роста, тот факт, что наша страна является надежным партнером во всех сферах, самостоятельно и крайне успешно выполнила четыре резолюции Совета Безопасности ООН по итогам 44-дневной Отечественной войны, тем самым создав в регионе новую геополитическую реальность, еще больше укрепили доверие к Азербайджану как к важному партнеру.

Считаем, что международное сообщество полностью убеждено в том, что главным гарантом мира и развития на Южном Кавказе является Азербайджан. Все проекты, определенные Президентом Ильхамом Алиевым, реализуются в срок и на самом высоком уровне. Вскоре будет открыт Зангезурский коридор, который определит новую политико-экономическую картину и перспективы развития региона", - подчеркнул Алиев.