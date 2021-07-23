Армяне полностью разрушили Агдам, мы взволнованы увиденным на освобожденных территориях

Делегация Национальной ассамблеи Франции в составе Жерома Ламбера, Фредерика Дюма, Кароль Бюро-Боннар, Жан-Люка Реитцера и Сандрин Морш посетила Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, делегацию встретил личный представитель Президента Азербайджана Ильхама Алиева Эмин Гусейнов.

Он сказал, что в этот день 28 лет назад Агдам был оккупирован и все это время подвергался армянами разрушению.

Член Национальной ассамблеи Франции Жером Ламбер сказал, что делегация очень взволнована увиденным на освобожденных территориях: "30 лет назад здесь была жизнь, жили люди, а вооруженные силы Армении изгнали их отсюда во время войны. Был совершен акт вандализма, город полностью разрушен. Однако мы надеемся, что изгнанные люди смогут вернуться в свои дома и что эти территории будут полностью восстановлены".

Другой член делегации - Кароль Бюро-Боннар отметила значение данного визита в Агдам именно в этот день: "Прежде всего, поздравляю азербайджанский народ с освобождением земель. Все мы увидели, что все здания и другие места в городе были разрушены во время оккупации. Надеюсь, что скоро будут восстановлены и город, и Агдамская мечеть, и люди смогут приходить сюда и молиться".

Делегацию сопровождали руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Францией Солтан Мамедов, депутаты Парвин Керимзаде, Нагиф Хамзаев и Мушфиг Джафаров.