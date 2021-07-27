Армяне восхищаются грандиозными проектами Азербайджана в Карабахе

После трёхстороннего Заявления от 10 ноября Азербайджан начал активные работы по строительству и реализации инфраструктурных проектов на освобожденных территориях. Столь быстрый темп восстановительных работ стал поводом для восхищения даже армянской общественности. Так, армянская журналистка Белла Лалаян на своей странице в социальной сети Facebook написала пост о восстановительных работах Азербайджана на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az, Лалаян опубликовала фотографию туннеля, который будет построен на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша. "У нас не было ни туннеля, ни асфальта в Ханкенди на протяжении 30 лет, посмотрите на туннель Физули-Шуша и постыдитесь", - посетовала Лалаян.

Напомним, что 14 июня Президент Ильхам Алиев заложил фундамент туннеля, который будет построен на участке автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем через территорию села Дашалты. В целом здесь будут построены два тоннеля, и каждый из них будет двухполосным. Длина каждого из тоннелей составит 530 метров, ширина - 12 метров.