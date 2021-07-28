Армянское лобби затравило депутата Госдумы за правду об Азербайджане

Участились нападки на российских общественно-политических деятелей, не поддерживающих армянскую точку зрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, раньше армянское лобби не стеснялось громких публичных скандалов, требования извинений, оказания давления на работе и т.д. Мы знаем массу примеров, как армяне заставляли извиняться журналистов Веронику Крашенинникову, Михаила Леонтьева, как осаждали редакцию "Комсомольской правды", увольняли редакторов Независимой газеты и т.д.

Сейчас методы преследования инакомыслящих со стороны армянского лобби принимают гибридный характер, то есть с совмещением различных методов для дискредитации известных лиц, кто в силу тех или иных причин стал их мишенью.

Недавно мы писали о том, что посольство Армении направило ноты в МИД России в связи с высказываниями писателя Захара Прилепина и депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова всего лишь за то, что они высупили против участия России и ОДКБ в войне за оккупантские интересы государства Армения.

Немногим ранее в конторе Маргариты Симоньян RT известного российского журналиста Максима Шевченко пытались оскорбить и унизить, сравнив его с собакой.

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Помнится, шовинист Семен Багдасаров призывал к физическому уничтожению депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева, который в рамках парламентской дипломатии работает на российско-азербайджанском направлении.

А сейчас дружок Симоньян - Арам Габрелянов занимается распространением компромата против депутата Савельева. С этой целью используются некоторые российские журналисты и СМИ. Габрелянов, Симоньян и прочие в России руководят целыми медиахолдингами с миллионными бюджетами, что им стои нарастить систему своего влияния и проплачивать гонорары за публикации нужных армянству тем и публикаций.

Руководимый Габреляновым ресурс "Лайф" забросил клеветническую статейку о том, что парламентарий Савельев якобы "активно лоббирует в России интересы Азербайджана из-за возможного личного интереса":

Далее прирученный дашнаком Габреляновым журналист Руслан Осташко опубликовал в YouTube репортаж, в котором расследовал возможную причастность депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Савельева к "крышеванию" азербайджанской диаспоры. В обоих случаях употребляется определение "возможная причастность", то есть доказательной базы нет. Иначе армянское лобби раструбило бы об этом во всех СМИ и уже призвало бы линчевать Савельева.

Главная цель армянского лобби - ослабить, ударить по репутации Савельева. И не важно, что это клевета. Такой провокатор, как Габрелянов, все равно ни за что нести ответственность не будет.

Хотя если сейчас открыть общественности все габреляновские "подвиги", мало не покажется, и пару статей УК РФ он точно заслужил.

Очевидно, сдерживающих механизмов для них не существует. А потому Габрелянов и Симоньян, или Багдасаров, или армянский посол Тоганян будут и далее вести охоту на российских политиков и общественников, которые не хотят дружить с армянским лобби в ущерб интересам своей страны.