Председательство Армении в ОДКБ станет смертным приговором организации

Россия и другие страны ОДКБ, то есть, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан могут столкнуться с серьезными рисками как собственной безопасности, так и безопасности в целом на пространстве СНГ. Дело в том, что с 16 сентября Армения получит председательство в ОДКБ, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Как можно допустить к председательству в этой организации страну, которая уже является форпостом западных стран, в частности, США и Франции?!

Армения - член ОДКБ, призывает в регион НАТО, Армения открыла дорогу и пытается ввести в зону размещения российских миротворцев военный контингент Франции и США! Армения по сути уже является форпостом НАТО в регионе, но еще продолжает имитировать свое присутствие в ОДКБ, чтобы успеть развалить эту организацию, а далее и Россию.

Союзники - Армения и Франция.

Россия и Армения - больше не союзники, да по большому счету и не были ими. Армения использовала Россию в своих интересах, пока это было возможно.

Армения также разваливает Трехстороннее заявление о мире в Карабахе, подписанное под модерацией президента РФ В. Путина!

Армения давно и упорно пытается втянуть Россию и ОДКБ в войну в Карабахе. Война уже завершена, мир был достигнут с участием России с тем, чтобы не допустить большой войны у российских границ, чтобы не допустить гибели российских, казахских, белорусских и других солдат за интересы страны-оккупанта, страны - форпоста внерегиональных центров влияния - Армении, постоянно претендующей на земли других государств! Они претендуют на земли Азербайджана, Грузии, Турции и... России! Посмотрите на их карту "великой Армении" - там как раз присуствует российское причерноморье. Разве эти земли уже не заселены армянами со всем пакетом готовых к реализации социо-культурных и политических требований!.

Россия и другие страны ОДКБ долго противились армянским авантюрам, но сейчас похоже, что Ереван и его внешние покровители близки к своей цели, как никогда.

Как можно допустить эту страну к председательству в ОДКБ!? Давайте вспомним, как премьер Армении Никол Пашинян пытался девальвировать, разрушить ОДКБ, какие провокации были устроены им и его прозападной командой с целью развала этой организации. А теперь риски лишь возросли.

Председательсво Армении в ОДКБ - это возврат к планам Армении, от которых эта страна никогда не отказывалась - ввергнуть Россию в войну как с целью реализации своих территориальных претензий, так и в интересах Запада, который стремится ослабить Россию любыми способами накануне глобального передела мира.

С этой целью Армения устраивает провокации на границе, чтобы дотянуть до своего скорого председательства в ОДКБ, представить себя в качестве "жертвы" и поднять вопрос о необходимости вмешательства ОДКБ в большую войну со всеми вытекающими отсюда разрушительными последствиями для нашего региона и стран-членов ОДКБ.

Недавно от пашиняновского блока "Мой шаг" Рубен Рубинян проговорился в своем выступлении. Напоминаем, что пашиняновская партия "Мой шаг" выступала за выход Армении из российских объединений ЕАЭС и ОДКБ.

Армянские СМИ пишут: "Рубинян, говоря о возможности нового обращения в Организацию Договора о коллективной безопаснсоти, отметил, что работа в этом направлении тоже ведется".

"Как вы знаете, с 12 мая в ОДКБ идет процесс, и мы продолжим использовать доступные нам механизмы, и мы считаем, что ОДКБ должна дать соответствующий ответ на происходящие события. Хочу обратить ваше внимание на то, что с 16 сентября Армения получит председательство в ОДКБ со всеми вытекающими из этого последствиями", - сказал Рубинян в интервью Первому каналу Армении.

Надо ли объяснять, на какие провокации может пойти Армения, чтобы использовать "все доступные им механизмы" в ОДКБ? То есть, запустить козла в огород, предоставить предателям возможность руководить организацией, которую они нацелены ввергнуть в войну и после развалить?

Армения не отказывается от своих планов, о чем не стесняясь и говорит Рубинян: "ОДКБ должна дать соответствующий ответ", то есть, пойти умирать за неблагодарных армян-оккупантов.

И, наконец, ключевая фраза от депутата прозападной партии "Мой шаг": Хочу обратить ваше внимание на то, что с 16 сентября Армения получит председательство в ОДКБ со всеми вытекающими из этого последствиями"!

Последствия - эта война и ловушка, в которую хотят втянуть всех нас армянские провокаторы.

Мы считаем, что председательство Армении в ОДКБ должно быть заблокировано, пока не случилось непоправимых последствий!