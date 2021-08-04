Попытки Пашиняна усидеть на двух стульях раздражают Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается во что бы то ни стало остаться у власти. Ему повезло, он сумел одержать победу на выборах. По сути, эта победа для многих аналитиков сейчас под вопросом. Потому что не очень понятно, насколько чиста эта победа, не обошлось ли здесь без фальсификаций.

Об этом Day.Az сказал директор Института нового общества Василий Колташов.

Как отметил наш собеседник, самое главное - это то, что для Пашиняна вопрос об ограничении свободы доступа к информации и возможности свободного распространения информации становится вопросом политического выживания его режима.

"Поскольку армянское общество будет знать правду о том, как развивались события вокруг Карабаха, как Пашинян упустил все дипломатические возможности, как он оттолкнул Россию. Многие армяне просто не понимают, что в Москве отнюдь не считают дружественной политику сидения на двух стульях, характерная для пашиняновской администрации, политику ассоциации с ЕС с одновременной внешней ориентацией на Евразийский экономический союз. Наоборот, в Кремле считают такую политику враждебной. В этом смысле Пашинян вынужден во что бы то ни стало бороться с информацией не информационными, а физическими средствами. Это всё равно неизбежно приведёт его к краху, никаких вариантов у него нет. Только вопрос времени", - заявил он.

Российский эксперт подчеркнул, что армянское общество, как показали последние события, ещё очень и очень далеко от понимания того, в какой сложной ситуации они оказались из-за Пашиняна и как много они потеряли.

"Речь идёт о возможностях честных отношений с другими странами и возможности иметь уважения этих стран и доверия с их стороны. В то время как мы наблюдаем скорее очень настороженное отношение Москвы к Еревану. Эта настороженность связана, конечно, с поведением Пашиняна. Так что армянское общество ещё очень и очень многое должно узнать, понять, осмыслить. А Пашинян постарается недопустить этого, или по крайней мере затянуть этот процесс, оставаясь у власти как можно дольше", - подытожил Василий Колташов.

Абдул Керимханов