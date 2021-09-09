Армения признала село Кярки азербайджанским

В обосновании к одобренной накануне, 8 сентября, на заседании правительства Армении программе укрупнения общин община Кярки не включена ни в один из кластеров, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Прилегающие к азербайджанскому селу Кярки села, согласно одобренному кабмином Армении проекту, будут включены в кластер Арарата.

"Проектом планируется сформировать следующие кластеры общин: Арарат Араратской области Армении, куда войдут город Арарат, села Арарат, Авшар, Армаш, Ерасх, Зангакатун, Ланджар, Ноякерт, Паруйр Севак, Суренаван, Вардашат, Урцаландж (общее число - 12)", - в частности отмечено в обосновании, опубликованном на официальном сайте правительства.

Примечательно, что в самих проектах село Кярки было включено в этот укрупняемый кластер. Если бы не число 12, указанное в скобках после перечисляемых общин, можно было бы предположить, что правительство Армении допустило ошибку.

Однако, учитывая вчерашние и более ранние публикации в прессе о передаче Кярки Азербайджану, можно предположить, что власти Армении уже приняли решение о передаче этого села Азербайджану.