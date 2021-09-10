Разоблачен еще один армянский фейк о поджогах на границе

Армянские телеграм-каналы со вчерашнего дня активно распространяют фейк о том, что азербайджанские военнослужащие, дислоцированные на границе с Арменией, якобы поджигают поля.

На самом же деле опубликованные кадры были сняты во время Второй Карабахской войны на боевых позициях.

Как передает Day.Az, на видео изображен шехид Керимов Эльвин Муршуд оглы. Он погиб 10 октября в боях за освобождение Суговушана.

Армяне в очередной раз сели в лужу со своим нытьём и враньем.

Это не первый подобный фейк о "поджоге", распространяемый армянскими СМИ, направленный на разжигание ненависти к азербайджанцам в армянском обществе.

Отметим, что на днях минобороны Азербайджана заявило, что информация о преднамеренном поджоге пастбищ в приграничных территориях азербайджанскими военнослужащими является очередной ложью официальных лиц этой страны и клеветой. В Минобороны еще раз заявили о том, что такая информация безосновательна и не имеет отношения к Азербайджанской Армии.

Ранее еще один дешевый армянский фейк разоблачил известный российский дизайнер Артемий Лебедев.