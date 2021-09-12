Одна большая семья стран и народов: тюркский мир громко заявляет о себе

Это была встреча членов одной большой семьи. Жизнь обычного человека устроена так, что он порой так много времени уделяет решению собственных задач, планов, проблем, что совершенно нет места для общения с теми, кто очень близок тебе, кто всегда рад твоим успехам, кто готов подставить тебе плечо, кто одних с тобою корней. Чего уж, в таком случае говорить о государствах?!

Но всегда наступает момент, когда важно и нужно встретиться всей большой семьей, чтобы обсудить состояние дел внутри нее, чтобы определить перспективы развития, планы на будущее. И в этом плане 10-ая встреча министров экономики стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), была более, чем уместна, необходима, важна.

Потому, что мы видели пример того, как одно государство, суверенитет и независимость которого сильно ограничен и по-сути формален, ищет себя в семье совершенно далеких от нее народов. Да, я говорю об Армении, в нынешней столице которой, а это древний азербайджанский город Иреван, пару лет назад прошел Международный саммит франкофонии.

Еще раз повторю- это был саммит франкоговорящих государств! Армения, как видим, решила предстать еще и в этой ипостаси. С каких это пор армянский язык стал родственным французскому, что вообще общего между кочевниками, которые придумывают мифы о себе, попутно присваивая чужие образцы культурного наследия и странами Франкофонии? Наверное, лучше искать на сей счет не ответ, а анекдот.

Впрочем, и без его пересказывания смешно от того, сколь мается Армения в поисках очередного патрона, покровителя. И это ее нынешнее поведение лучше тысячи армянских мифов дает представление о реальном статусе и жизни армян в разные периоды времени. Вечное стояние на паперти с протянутой рукой, шараханье из одной крайности в другую, регулярное корректирование своей, выдуманной истории- все это привычное для Армении состояние.

А теперь, посмотрим на Азербайджан. Наша страна, давно и прочно закрепив за собой статус самого экономически развитого, процветающего государства Южного Кавказа, смогла стать инициатором и реализатором всех крупнейших и важнейших региональных проектов. Азербайджан стал и политическим гегемоном нашего региона. Азербайджанская армия покрыла себя славой на многие века, одержав победу в 44-дневной войне.

Эта победа была добыта вопреки воле и планам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но благодаря той поддержке, которую Азербайджан ощущал со стороны братской Турции. И пример азербайджано-турецкого братства, единства стал стимулом для всех тюркских государств. Стимулом вспомнить о своих общих корнях. Стимулом к углублению политических, военных, экономических, культурных связей. Неспроста же по итогам 10-ой встречи министров экономики стран-участниц Тюркского совета был подписан Меморандум о взаимопонимании между странами Совета, который предусматривает обмен информацией и опытом между различными экономическими зонами.

Примечательно, что именно Баку стал местом проведения столь важного форума. Хочу напомнить, что Тюркский совет был создан 3 октября 2009 года Нахчыванским соглашением, подписанным между Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном и Турцией. С тех пор к числу членов Тюркского совета присоединился Узбекистан. Кроме того, ожидается членство в организации Туркменистана и даже Венгрии. Напомню также, что в 2020 году заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина хочет быть наблюдателем в Тюркском совете.

Проще говоря, растет авторитет и влияние этой организации. Она представляет собой союз государств, имеющих не только общие корни, но большие планы будущего сотрудничества. И Азербайджан, в этом плане, также является прекрасным примером не слов, а дела. Наша страна инвестировала в экономики стран Тюркского совета свыше 18 миллиардов долларов за все время существования организации. Это колоссальная сумма.

Колоссальны и перспективы Тюркского совета. Компании из стран-членов которого готовы реализовать в освобожденном Карабахе проекты во всех областях. Мы уже увидели и еще не раз увидим примеры политической поддержки Азербайджана со стороны тюркского мира, если противостоящие нашему государству страны попытаются вздумают реализовать свои коварные планы. Ровно также, Азербайджан всегда готов оказать любую помощь странам тюркского мира. Своим братьям, в объединении которых нашей стране принадлежит особая роль.

Акпер Гасанов