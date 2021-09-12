"Благодарю руководство Азербайджана за оказанное нам внимание и заботу”

Сулейман Гараев - герой Отечественной войны, участвовавший в освобождении наших земель от армянских оккупантов. Он сражался в самых ожесточенных боях и достиг вершины шехидства 7 октября при освобождении Агдама.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Сулейман Гараев родился 3 июля 1995 года в селе Галагайин Сабирабадского района. Окончив в 2012 году среднюю школу, Сулейман поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет бухгалтерского учета и аудита.

По словам супруги шехида Шалалы Гараевой, Сулейману посчастливилось лишь раз увидеть младшего сына Гасана: "Наш младшенький появился на свет 18 сентября прошлого года. Сулейман видел его 21 сентября. Нашему старшему сыну Акперу 3 года. Я уверена, они оба будут гордиться своим отцом.

Сулейман был умелым снайпером, точно поражал цель. В 2016-2017 годах он участвовал в военных учениях в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. 26 августа Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева предоставили нам квартиру. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство страны за оказанное нам внимание и заботу".

Отметим, что за проявленное мужество и героизм Сулейман Гараев был посмертно награжден медалью "За Родину".