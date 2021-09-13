Глава МИД Азербайджана встретился с замминистра иностранных дел Турции

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Фаруком Каймакджи, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил обширную повестку дня существующего и динамично развивающегося двустороннего сотрудничества между двумя братскими странами. Также он подчеркнул важность укрепления сотрудничества на многосторонних платформах.

Фарук Каймакджи, передав приветствия министра Мевлюта Чавушоглу, с удовлетворением отметил развитие стратегического партнерства между двумя странами. Он высоко оценил помощь Азербайджана по тушению пожаров в Турции, выразив в связи с этим признательность.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, в том числе Организации Черноморского экономического сотрудничества, Организации экономического сотрудничества, Тюркского совета.