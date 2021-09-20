Ереван вновь отворачивается от Москвы

Есть такая русская пословица: "Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит". Прямое значение этой пословицы - как или сколько хорошо не корми зверя, показывая ему тем самым преимущества "недикой" жизни, он останется диким зверем, его всегда будет влечь среда, в которой он рожден.

Для России в этом плане таким "волком" (да простит нас это благородное животное) является ее так называемый "союзник" Армения. Она получает от России множество преференций, российская база в Гюмри отвечает за ее безопасность, Россия продаёт Армении оружие по внутренним ценам и даже чаще всего на российские же кредиты, которые Армения даже теоретически не сможет погасить. Не меньшую роль Россия играет и в экономике Армении, оставаясь ее главным торговым партнером. Так же именно Россия уберегла Армению от еще более сокрушительного поражения в 44-дневной войне с Азербайджаном, убедив подписать трехстороннее соглашение. Со своей стороны, Россия прикладывала максимум усилий для урегулирования ситуации, но заняла подчеркнуто нейтральную позицию на переговорах, соответствующую статусу посредника в урегулировании конфликта. Но далеко не все в Армении это поняли.

Несмотря на все блага, получаемые от своего союзника, и попытки России наставить Армению на путь истинный, ее призывы к налаживанию добрососедских отношений во имя процветания региона, подписанию мирного соглашения, последняя продолжает оставаться "диким зверем", влекомым жаждой крови и не желающим приобщаться к цивилизованной совместной жизни со своими соседями. При этом, все чаще страна-сателлит России смотрит в сторону Запада, который обещает помочь этому зверю исполнить все свои "древние" мечты.

В СМИ и социальных сетях до сих пор можно в избытке найти заявления армян, что Россия - вовсе не настоящий союзник, она не пришла на помощь Армении в трудную минуту, более того - способствовала победе Азербайджана. Армянское общество действительно полагает, что Россия почему-то должна была воевать на армянской стороне, послать свои войска на защиту Карабаха. Подобные заявления вызывают искреннее недоумение в российском обществе, ведь на Армению, с которой Москва связана обязательствами в рамках ОДКБ, никто не нападал, и применить военную силу против Баку она не могла, не говоря уж о том, что явно не жаждала.

"Распространенное сегодня в Армении утверждение "Путин слил и предал Армению и армян", по меньшей мере, не адекватно. Поступи Россия иначе, через пару месяцев можно было бы вообще не заикаться о таком понятии, как сохранение армянской нации", - заявляют российские политологи.

При этом сама Армения, будучи членом ОДКБ, верностью как союзник не отличается. Ереван бойко наводит мосты с НАТО и ЕС, а еще - с отдельными европейскими странами, в том числе Германией, Польшей, Грецией, Францией и Италией, с которыми подписаны соглашения о двустороннем военном сотрудничестве. В ходе своей встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, проведенной в рамках визита в Брюссель во время 44-дневной войны, президент Армении Армен Саркисян жаловался на Россию и на ОДКБ, которые, по его версии, не оказали Армении ожидаемой поддержки, и щедро раздавал обещания: вот выиграем войну - и Армения тут же переориентирует свою политику, вступит в НАТО и ЕС, перестанет быть "российским форпостом".

В мае же Армения через свое представительство в НАТО обратилась в канцелярию генсека этой организации и представительства всех входящих в военно-политический блок стран с просьбой о вмешательстве в ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе в районе Зангезура. Пытаясь вовлечь НАТО в процессы, происходящие на Южном Кавказе, Армения посягает на жизненно важные интересы России на этом направлении.

Сегодня в Армении, несмотря на практически полный разгром ее армии, сильны реваншистские настроения, и почти не пробиваются ростки понимания того, что ей надо успокоиться, принять имеющуюся данность и заняться созидательной деятельностью. Заявления российской стороны, призывающие к примирению, воспринимаются в штыки, и российские чиновники, не поддерживающие категорично Армению в ее диких амбициях, подвергаются нападкам и линчеванию со стороны армянских СМИ и пользователей соцсетей.

Потеряв надежду заручиться поддержкой России в своих реваншистских стремлениях, многие в Армении задумываются о том, чтобы полностью переметнуться на сторону Запада, и проводят активную агитацию в этом направлении. Среди таких армянских радикалов, которые открыто призывают уйти от России, пойти на Запад и с его помощью устроить новую войну с Азербайджаном особо можно выделить вчерашнего военного преступника, активно участвовавшего в оккупации азербайджанских территорий, а ныне лидера армянской оппозиционной партии "Сасна Црер", которая раньше была фактически террористической организацией, Жирайра Сефиляна.

В своем недавнем интервью этот боевик из Ливана заявил: "Благодаря новым союзникам мы оттянем начало полномасштабной войны и используем это время для подготовки к этой войне в будущем". И это не первое его подобное заявление. Ранее он уже говорил, что рассчитывать или надеяться на то, что Россия встанет на сторону Армении, - это, мягко говоря, наивно.

"Россия никогда не была союзником или другом Армении. НИКОГДА. Девиз России был всегда "Армения без армян". Причем Россия этого не скрывает. Только армяне почему-то этого видеть не желают. Записали ее в спасители - и всё тут. Истинным нашим союзником всегда был именно Запад. И самый большой подарок - Первую Республику (и до сих пор единственную) - Армения получила от Запада! Так что включайте уже мозги и выбирайте правильный путь! На протяжении 200 лет Россия связывает наши руки, а турок уничтожает нас", - заявлял Сефилян.

Сей провокатор-реваншист, видимо, забыл, что армяне в России прибрали к рукам почти все лакомые кормушки, медиа-ресурсы, что одним из главных пунктов доходов населения Армении являются переводы из России, ну и, наконец, что именно благодаря России 200 лет назад армяне поселились на Южном Кавказе, в частности на территориях Азербайджана.

Также Жирайр Сефилян на встрече с гражданами накануне визита в Ереван главы МИД РФ Сергея Лаврова в мае заявлял, что российский военный контингент в Армении необходимо заменить американским. По его словам, когда настанет день для ухода военного контингента РФ, Ереван обязан иметь, чем "заполнить вакуум", чтобы предотвратить риск погружения страны в хаос. Для Армении важно найти себе новых союзников, подчеркнул вчерашний военный преступник, а ныне лидер армянской оппозиционной партии.

На фоне подобных настроений примечательно и заявление завершившего дипломатическую миссию в Армении посла Франции в Армении Джонатана Лакотта, сделанного им в интервью "Лурер". На вопрос о том, как можно обсуждать вопрос военной поддержки, когда Армения и Франция не входят в один военный блок, дипломат ответил, что если Армения обратится, Франция готова искать варианты поддержки, так как их цель - исключить новую войну. Все это навевает на определенные мысли, учитывая, что боевик и участник первой Карабахской войны Жирайр Сефилян является давним агентом именно французских спецслужб. Стоит в данном ключе напомнить и то, что весной армянская политическая инициатива "Национально-демократический полюс" (НДП), инициированная партией "Сасна црер", направила письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой рассмотреть возможность "срочного размещения" французских или международных миротворческих сил на южной границе Армении.

Возможно, в Ереване кому-то подобные манёвры кажутся "тонкой дипломатической игрой". Только вот в реальности все это имеет совсем другое название - предательство. А еще - удар в спину. Точно так же, в не таком уж далеком прошлом, армянская верхушка предала Османскую Империю. Теперь же армянские политики предают Россию. И России пора обратить внимание на все эти метания своих так называемых "союзников". Тем более, что пресечь уход Еревана из зоны своих стратегических интересов для нее очень просто - нужно всего лишь резко ограничить на территории страны полномочия диаспоры, выводящей благодаря бизнесу в России миллиарды.

Армении же давно пора понять, что подобные реваншистские настроения в армянском обществе не имеют будущего и пагубны, поскольку ни демографически, ни военно-политически, ни экономически Армения не сможет противостоять Азербайджану. Военный реваншизм Сефиляна и ему подобных политиков приведет Армению к полной катастрофе. Мировое армянство и их покровители могут ставить какие угодно цели, но их реализация невозможна. Ибо, есть сильное, могучее государство - Азербайджан, которое в состоянии разрушить любые мечты сефилянов и их зарубежных хозяев.

Талех Агавердиев