Удивительно, какие интересные параллели иногда предлагает история. Сегодня, в день очередной годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакских захватчиков мы имеем возможность сравнивать и делать выводы, обозревая события столетней давности и примеривая их к ситуации нынешней.

103 года назад, 15 сентября 1918 года азербайджанская и турецкая армии спасли Баку. Кавказская исламская армия прошла с боями через весь Азербайджан, освобождая один населенный пункт за другим, и дошла до Баку, на который положили глаз армяне и большевики. Азербайджанская Демократическая Республика еще не успела встать на ноги, национальная армия только формировалась, и спасти Баку от чужаков без помощи османской Турции молодой республике было не по силам. Фактически находясь в руках армян, город превратился в арену целенаправленного уничтожения мусульманского населения. Один только мартовский геноцид 1918 года унес жизни десятков тысяч невинных жителей Баку, единственной виной которых было то, что они были азербайджанцами.

Историки приравнивают освобождение Баку по своей значимости к провозглашению АДР. Город, имеющий стратегически важное расположение и богатый нефтью, из столицы губернии превратился в столицу независимой республики. Эта реальность была закреплена настолько, что и после апрельской оккупации Азербайджана в 1920 году Красной армией, никто уже не ставил под сомнение того факта, что Баку это азербайджанская столица.

"После шестимесячной жизни, полной страха, мусульманское население успокоилось. В святой день - праздник Гурбан-байрама - Баку опять перешел к истинным владельцам... Освобождение Баку подобно чуду", - написал в своей работе "Азербайджанская Республика" Мамед Эмин Расулзаде.

После всего, что пришлось пережить Азербайджану, это, конечно же, было чудом. Но чудо сотворили сами люди - азербайджанские воины и их турецкие братья, взявшиеся за оружие и плечом к плечу вставшие на борьбу с агрессором. Эхо той победы, путь и отобранной, а затем скрываемой семьдесят лет от новых поколений, дошло до наших дней и отозвалось разгромом оккупантов осенью 2020 года. Победа Азербайджана в освободительной Отечественной войне поставила окончательную точку в попытках присвоения азербайджанских территорий и довершила то, что не удалось сделать сто лет назад.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Историк, директор Центра истории Кавказа, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов:

"Сегодня мы отмечаем очередную годовщину освобождения Баку. 15 сентября 1918 года азербайджанская армия при поддержке турецкого османского офицерского состава с боями прошла через Южный Кавказ, освободив от дашнаков и большевиков значительную часть Азербайджана, вышла к стратегически важному городу Гянджа, и откуда началось победное шествие, завершившееся в Баку. После этого Азербайджанская Демократическая Республика объявила де-факто своей столицей город Баку. Те события стали отражением братства, беспримерного мужества и самоотверженности азербайджанского и турецкого народов.

Дата 15 сентября сегодня звучит особенно символично. Через сто лет мы пережили практически те же события. Мы все помним, что в период 44-дневной войны серьезная логистическая, информационная, военная и прочая поддержка Турции стала важным фактором той великой победы, которую азербайджанская армия одержала в Карабахе. Единение наших народов всегда дает прекрасные результаты. Поддержка Турции сыграла в освободительной Отечественной войне огромную роль. Но, конечно же, никакой победы не было бы, если бы не воля, дух и профессионализм азербайджанского солдата, единство азербайджанского народа и Президента Азербайджана, который еще раз доказал, что знает, что как и когда нужно делать.

Еще раз повторю - единство действий Азербайджана и Турции всегда дает прекрасные результаты и приносит стабильность региону. Сегодня мы переживаем схожий по значимости событиям 1918 года исторический период. Но в этот раз он будет более успешным, чем сто лет назад, когда имели место драматические события, распад османской Турции и падение АДР под ударом внешних сил. Сегодня геополитическая ситуация иная. Совсем иной расклад, и это исторический шанс для наших народов использовать ситуацию во благо двух наших стран, а также для достижения мира и стабильности во всем регионе".

Напоследок отметим, что в Азербайджане до сих пор хранят священную память о турецких солдатах, павших в боях за свободу нашей страны. Все эти годы оберегаются могилы турецких воинов, расположенные в разных регионах республики. Такие захоронения можно встретить везде, где когда-то прошла Кавказская исламская армия, где шли бои. В походе за освобождение Баку погибли более ста тысяч солдат Кавказской исламской армии. Скромные и ухоженные могилы павших героев есть в Баку, в Шекинском, Шамахинском, Гейчайском, Кюрдамирском, Нефтчалинском, Губинском, Гаджигабульском районах. С последним связана удивительная история, продолжающаяся и сегодня. Рассказывают, что один из местных жителей похоронил в своем дворе шесть азербайджанских и шесть турецких солдат и ухаживал за могилами до конца своих дней, завещав дочери продолжить это дело. В годы советской власти ему удалось сохранить могилы павших под видом захоронений своих родственников, и только после обретения Азербайджаном независимости потомки того сельчанина смогли рассказать, кто похоронен здесь на самом деле. Ныне здесь Аллея шехидов Кавказской исламской армии...

P.S. Кстати, через несколько дней - первая годовщина освободительной Отечественной войны Азербайджана.

Лейла Таривердиева