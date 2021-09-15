https://news.day.az/politics/1380342.html Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана отработал заход в тыл условного противника - ФОТО - ВИДЕО
Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана отработал заход в тыл условного противника - ФОТО - ВИДЕО
Продолжаются международные учения "Три брата - 2021", проходящие с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на очередном этапе учений подразделения специального назначения обменялись эффективным опытом на занятиях по заходу в тыл условного противника по суше, воздуху и воде, засадной, штурмовой, морской и десантной подготовке, а также успешно выполнили поставленные задачи.
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