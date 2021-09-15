Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана отработал заход в тыл условного противника

Продолжаются международные учения "Три брата - 2021", проходящие с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на очередном этапе учений подразделения специального назначения обменялись эффективным опытом на занятиях по заходу в тыл условного противника по суше, воздуху и воде, засадной, штурмовой, морской и десантной подготовке, а также успешно выполнили поставленные задачи.