В ООН поднята проблема реки Охчучай

По инициативе находящегося в Женеве Глобального института воды, окружающей среды и здоровья (Global Institute for Water, Environment and Health, GIWEH) проблема загрязнения реки Охчучай горными компаниями Армении вынесена на обсуждение на сессии общих прений Совета по правам человека ООН. Об этом заявил представитель Глобального института воды, окружающей среды и здоровья Ноа Карри, передает Day.Az.

В заявлении структуры говорится, что таким образом GIWEH желает привлечь внимание Совета по правам человека и международной общественности к экологическим угрозам и критической ситуации, возникших на Охчучае, протекающей через территорию Азербайджана и впадающей в реку Араз. Отмечается, что загрязнение воды и управление отходами превращается в очень серьезную проблему в регионе, поэтому международному сообществу необходимо подготовить механизм предотвращения загрязнения и контроля.

GIWEH подчеркивает, что во втором принципе декларации Рио говорится, что прибрежные государства обладают правами и обязанностями относительно использования водных ресурсов с условием, "чтобы это не наносило ущерба окружающей среде других государств за пределами действия национальной юрисдикции".

Структура призвала международное сообщество к оказанию содействия подготовке стабильных и справедливых решений, основанных на "правах развития и обязательстве непричинения существенного вреда".