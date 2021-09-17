Древняя армянская истерика: склонившись в старых "газелях" готовы проглатывать удар

Происходящее в армянских СМИ и экспертном сообществе очень напоминает ситуацию, когда в семье рождается ребенок, подозрительно похожий на соседа. Истерика, крики, сопли, вопли, озвучивание кучи взаимных претензий- в общем, ара, мамой клянусь, что не знаю, как такое произошло.Нет, в целом, армянские СМИ и общество пребывают в таком состоянии почти год, с того самого времени, как стала очевидной и неизбежной победа Азербайджана в 44-дневной войне.

Но, естественно, бывают и отдельные, все новые причины для повышения градуса истерии в Армении. На сей раз такой причиной стало то, что происходит в Лачинском коридоре. Том самом, по которому и в период оккупации 20% наших территорий разъезжали иранские автомобили.Да, граждане Ирана, в том числе и этнические азербайджанцы, преспокойно торговали с Арменией и карабахскими сепаратистами, обеспечивая их, в первую очередь, горюче-смазочными материалами.

По итогам 44-дневной войны, Азербайджан не только освободил семь ранее оккупированных районов, но и восстановил контроль над своей границей с Ираном. Проще говоря, возникла кардинально новая ситуация, требующая совершенно новых подходов. Но в Иране и Армении этого либо не понимают, либо изображают непонимание.

Там ведут себя так, будто не было 44-дневной войны с ее всем известными итогами. В итоге, во всех отечественных СМИ уже прошла информация о том, что через Лачинский коридор только за последние три месяца проследовало более 80 фур с горючим и иными, большей частью неизвестными, грузами. Никаких разрешений азербайджанской стороны, ни ИРИ, ни Армянская Республика на это не получали.

Такое развитие событий вынудило азербайджанскую сторону перейти к жестким мерам. В итоге, правительство Азербайджана установило блок-пост МВД Азербайджана и таможенный пункт на контролируемом Азербайджаном, согласно административным картам СССР, участке автомагистрали Горис-Кафан. Азербайджанские таможенники в соответствии с законодательством страны взимают с иранских грузовиков дорожные пошлины.

Кроме того, размещенные на межгосударственной дороге Горис-Кафан азербайджанские полицейские и пограничники с сегодняшнего дня начали проверять не только иранские грузовики, но и автобусы. Об этом истеричным тоном сообщают армянские СМИ со ссылкой на вице-мэра города Горис Каро Кочаряна. По его словам, иранские водители очень недовольны. О том, что пенять они должны на себя, Каро решил умолчать.

Истина же состоит в том, что более 20 км вышеназванной трассы проходит по территории Азербайджана (село Эйвазлы Губадлинского района). Именно на этом участке стоят азербайджанские пограничники и полиция. То есть, азербайджанская сторона все делает правильно. А то, что иранцы и армяне возмущаются, так это их проблемы. Пусть хоть головой о стену бьются, на суть дела это никак не повлияет.

Другое дело, что очередное доказательство готовности и способности Азербайджана жестко отстаивать свои интересы, снова озадачило армянскую сторону. И снова, согласно древней армянской традиции, в РА начали закатывать истерику. Вот и СМИ этой страны плюют ядом в адрес собственного руководства. В первую очередь, лично в адрес премьер-министра Никола Пашиняна.

Армянские бумагомараки констатируют критически показатель эффективности государства и "стального мандата".Они возмущаются тем, что правительство РА так и не выступило с политической оценкой произошедшего. Они негодуют в связи с тем, что вслед за беззубым заявлением МИД РА не последовали ноты протеста и обращения в международные органы. Они сетуют на то, что армянский МИД не пригласил послов иностранных государств и не заявил, что Армения готова применить легитимную силу для защиты своей территориальной целостности.

Вы вдумайтесь в степень чудовищности этих умозаключений! Это просто цирк какой-то. Применение силы, Карл! Нет, ара, полетом над гнездом кукушки. Не забудьте 10.000 армянских дезертиров с собой взять. Прямо какая-то истерика мужа-рогоносца, жена которого слишком часто ходила к соседу за солью, в результате чего появился плод соседской любви.

Кому и на что жаловаться, если азербайджанские полицейские и пограничники стоят на своей земле, в селе Эйвазлы?! Что будут говорить Никол Пашинян и Армен Саркисян? Война проиграна, возврата к прошлому нет и быть не может. Но истерика в РА продолжается. И ее апогеем является фраза про то, что "общество Армении, привыкшее ездить, склонившись, в старых "газелях", готово проглотить и этот удар".

Если армянское общество привыкло сглатывать, то к кому могут быть претензии? Если на внеочередных парламентских выборах в РА проголосовали за партию действующего премьер-министра, которой сделал неизбежной 44-дневную войну и проиграл ее, принеся горе в семьи порядка восьми тысяч погибших армянских военнослужащих, то кто гражданам РА доктор? Если там привыкли ездить, склонившись, в старых "газелях", рассуждая при этом про Геродота и Плиния-младшего, то как , без смеха на все это реагировать? Ответы на эти вопросы, наверное, знают только граждане Армении. Только вряд ли они их озвучат.

Акпер Гасанов