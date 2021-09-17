Миссия по расследованию фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации находится в Агдаме

Прибывшая в Азербайджан по приглашению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Сабины Алиевой делегация Ассоциации омбудсменов стран - участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) посетила Агдам для осуществления миссии по расследованию фактов преступлений Армении на азербайджанских территориях в период оккупации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, целью миссии является мониторинг последствий актов вандализма, совершенных армянами против социальных объектов, культурных и исторических памятников в Агдаме.

По итогам мониторингов будет подготовлен отчет, который будет направлен международным организациям.