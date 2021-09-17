https://news.day.az/politics/1381117.html Миссия по расследованию фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации находится в Агдаме - ФОТО
Миссия по расследованию фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации находится в Агдаме - ФОТО
Прибывшая в Азербайджан по приглашению уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Сабины Алиевой делегация Ассоциации омбудсменов стран - участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) посетила Агдам для осуществления миссии по расследованию фактов преступлений Армении на азербайджанских территориях в период оккупации.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, целью миссии является мониторинг последствий актов вандализма, совершенных армянами против социальных объектов, культурных и исторических памятников в Агдаме.
По итогам мониторингов будет подготовлен отчет, который будет направлен международным организациям.
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