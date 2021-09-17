Делегация Ассоциации омбудсменов ОИС совершила поездку в Тертер

Делегация Ассоциации омбудсменов стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) посетила Тертер для осуществления оценочной миссии по расследованию фактов преступлений Армении на азербайджанских территориях в период оккупации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, в Тертере делегацию, которую сопровождает омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, встретил глава районной ИВ Мустагим Мамедов.

Глава исполнительной власти сообщил гостям, что во время 44-дневной Отечественной войны армяне выпустили более 16 000 снарядов по территории района, 21 из которых были запрещенными снарядами.

По его словам, в период войны в Тертерском районе погибло 16 мирных жителей, десятки человек пострадали. По поручению Президента Ильхама Алиева разрушенные дома были восстановлены в кратчайшие сроки.

Напомним, что ранее делегация Ассоциации омбудсменов ОИС провела оценочную миссию в Агдаме.