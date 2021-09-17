ЕС готов сотрудничать с Азербайджаном и Арменией для построения лучшего будущего после Второй Карабахской войны, сказал Trend спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, передает Day.Az.

"Горькие воспоминания о войнах и разрушениях останутся навсегда. После Второй мировой войны лидеры стран Евросоюза приняли решение найти способ двигаться дальше и попытаться ужиться вместе", - сказал представитель ЕС.

По его словам, ЕС может предложить Азербайджану, Армении и в целом Южному Кавказу данный опыт преодоления последствий войны.

"Наш опыт преодоления последствий двух мировых войн может стать возможным решением и в данной ситуации. Мы хотим работать вместе с Азербайджаном и Арменией, чтобы помочь построить лучшее будущее", - добавил Клаар.

Комментируя разрушение культурных и исторических памятников, он подчеркнул, что тридцатилетний конфликт между Азербайджаном и Арменией оставил очень глубокие шрамы.