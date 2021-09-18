Корабли Каспийской флотилии ВМФ России вошли в порт Баку

Военные корабли "Астрахань" и "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России в субботу прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита предусматривается прием российской делегации командованием ВМС Азербайджана, а также обсуждение вопросов военного сотрудничества.

Кроме того, планируется организовать экскурсию по Баку для экипажей российских военных кораблей с целью их ознакомления с культурными и историческими памятниками азербайджанской столицы, а также товарищеский матч по волейболу.

Визит продлится до 20 сентября.