https://news.day.az/politics/1381411.html Корабли Каспийской флотилии ВМФ России вошли в порт Баку - ФОТО
Корабли Каспийской флотилии ВМФ России вошли в порт Баку - ФОТО
Военные корабли "Астрахань" и "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России в субботу прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита предусматривается прием российской делегации командованием ВМС Азербайджана, а также обсуждение вопросов военного сотрудничества.
Кроме того, планируется организовать экскурсию по Баку для экипажей российских военных кораблей с целью их ознакомления с культурными и историческими памятниками азербайджанской столицы, а также товарищеский матч по волейболу.
Визит продлится до 20 сентября.
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