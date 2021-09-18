В Армении подтвердили использование ОТРК "Искандер" в войне с Азербайджаном

В очередной раз разоблачена ложная информация, которую распространяла армянская сторона во время войны о своей армии. Армянский военный эксперт Ван Амбарцумян в эфире Youtube-канала Budrooo news подтвердил факт использования ОТРК "Искандер" во время войны и заявил, что информация о сбитых азербайджанских беспилотниках не соответствует действительности.

Этот вопрос прокомментировал в субботу Тrend азербайджанский военный эксперт полковник Шаир Рамалданов, передает Day.Az.

По его словам, эта информация - правда, хотя и не является официальной позицией Армении. Армянская сторона распространяла ложную информацию до, во время и после войны.

"У нас также достаточно фактов о том, что армянское государство предоставляло своей внутренней аудитории ложную информацию. Армянское военно-политическое руководство предприняло эти шаги, прежде всего, для самозащиты. Ведь если бы армянский народ узнал правду, то положение военно-политического руководства оказалось бы плачевным. Что касается применения ОТРК "Искандер", то мы нашли в Шуше фрагменты этих ракет. Также есть информация о том, что по Баку были выпущены как "Искандеры", так и другие ракеты. Однако подразделения ПВО Азербайджана успешно отразили эти атаки и защитили наше воздушное пространство. Армянская армия использовала во время войны все оружие, имеющееся в ее арсенале. Но самая большая ложь Армении связана с информацией о потерях. Позже они признали, что потери были вдвое больше заявленных. Останки армянских военнослужащих находят до сих пор", - сказал Рамалданов.