https://news.day.az/politics/1381426.html Минометные подразделения ВС Азербайджана проходят боевую подготовку - ВИДЕО
Минометные подразделения ВС Азербайджана проходят боевую подготовку - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке с минометными подразделениями азербайджанской армии.
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны, в ходе занятий выполняются задачи по занятию батареями огневых позиций и развертыванию командно-наблюдательного пункта.
Минометные установки приводятся в указанные сроки в боевое положение, выполняются боевые стрельбы по плановым и незапланированным целям. Привлеченный к занятиям личный состав точным огнем уничтожает заданные цели.
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