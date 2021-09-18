Минометные подразделения ВС Азербайджана проходят боевую подготовку

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке с минометными подразделениями азербайджанской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны, в ходе занятий выполняются задачи по занятию батареями огневых позиций и развертыванию командно-наблюдательного пункта.

Минометные установки приводятся в указанные сроки в боевое положение, выполняются боевые стрельбы по плановым и незапланированным целям. Привлеченный к занятиям личный состав точным огнем уничтожает заданные цели.