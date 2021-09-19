https://news.day.az/politics/1381600.html Армянофил Милонов "отличился" на выборах в России - напал на наблюдателя - ВИДЕО
Армянофил Милонов "отличился" на выборах в России - напал на наблюдателя - ВИДЕО
На одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге разгорелся скандал с участием любителя армянских подачек Виталия Милонова.
Как видно из кадров, горе-депутат Милонов пытается препятствовать работе одного из наблюдателей.
Впав в истерику Милонов начал кричать на наблюдателя, чтобы тот убрал телефон и перестал вести съёмку.
Отказ наблюдателя и вовсе привёл Милонова в бешенство, после чего он напал на несчастного парня.
Представляем вашему вниманию кадры скандального видео:
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