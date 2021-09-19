Армянофил Милонов "отличился" на выборах в России - напал на наблюдателя

На одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге разгорелся скандал с участием любителя армянских подачек Виталия Милонова.

Как видно из кадров, горе-депутат Милонов пытается препятствовать работе одного из наблюдателей.

Впав в истерику Милонов начал кричать на наблюдателя, чтобы тот убрал телефон и перестал вести съёмку.

Отказ наблюдателя и вовсе привёл Милонова в бешенство, после чего он напал на несчастного парня.

Представляем вашему вниманию кадры скандального видео: