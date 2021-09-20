https://news.day.az/politics/1381940.html Генералы пронаблюдали за учениями спецназовцев Азербайджана, Турции и Пакистана - ФОТО
Генералы пронаблюдали за учениями спецназовцев Азербайджана, Турции и Пакистана - ФОТО
20 сентября на международных учениях "Три брата - 2021" был проведен "День высокопоставленных наблюдателей".
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, а также Командующий Силами специального назначения ВС Турецкой Республики генерал-лейтенант Омер Эртугрул Эрбакан, начальник Управления безопасности и борьбы с террором ВС Исламской Республики Пакистан генерал-майор Мумтаз Хусейн, высокопоставленные гости из Казахстана и военные атташе этих государств в нашей стране.
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