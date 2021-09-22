На западном фронте без перемен: кто надеется отобрать у Азербайджана Победу?

27 сентября мы будем отмечать первую годовщину начала освободительной Отечественной войны, продлившейся 44 дня и завершившейся разгромной победой Азербайджана. В дальнейшем этот день станет просто датой в календаре, но первая годовщина - это важное событие, время для подведения итогов. Прошедший год, включая сам период боевых действий, хорошо показал, кто нам друг, а кто недруг. Недруг - это не всегда враг. Недружеское отношение подразумевает зависть, злость, неполучение желаемого и так далее.

У Азербайджана немного врагов, но недоброжелателей, к сожалению, достаточно. И чем больших успехов добивается страна, чем выше ее авторитет на международной арене, тем шире становятся ряды недоброжелателей. Так уж устроен этот мир, такие порядки в нем заведены, и ничего с этим поделать нельзя. Есть страны, считающие себя модераторами цивилизации. Это крупные державы. Даже разбивая себе лоб, они все равно остаются при своем мнении. Есть страны поменьше, живущие памятью о прошлом, когда владели чужими территориями и вершили мировую политику. Их время давно прошло, но они все равно продолжают жить воспоминаниями. И те, и другие полны собственных проблем, но взятая на себя совершенно неоправданно роль "цивилизатора" не дает им покоя.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне лишила покоя очень многих. Казалось бы, одним очагом напряженности на планете стало меньше и это должно было бы приветствоваться. Причем, в отличие от безуспешных международных коалиций и блоков, пытавшихся тушить разного рода очаги, так сказать, всем миром, Азербайджан обошелся собственными силами, никого не напрягал, ни у кого ничего не просил и граждане других государств не умирали за его интересы. Он просто выиграл войну и вернул себе то, что принадлежит ему по всем международным законам. Какие проблемы?

Между тем, раздражение растет. Раздражение пришло на смену другим эмоциям - насмешке, удивлению, неверию и злости. С этими чувствами была воспринята определенными кругами коллективного Запада 44-дневная война и наша победа. Вначале там посмеивались, потом неприятно удивились, затем с недоверием теребили свои источники, мол, не может такого быть, и ждали возвращения прежних трендов. Когда же стало ясно, что изменения необратимы, пришли злость и раздражение.

К тому, что успехи Азербайджана воспринимаются некоторыми неадекватно, мы привыкли. К сожалению, история последних десятилетий полна подобных примеров. В первый раз с масштабной антиазербайджанской активностью в Европе наша страна столкнулась в преддверии конкурса "Евровидение" в 2012 году. Песенный конкурс, не имеющий никакого отношения к политике, был превращен в арену провокаций и желчной пропаганды. Еще одну волну бешеного антиазербайджанского стрима принесло в связи с первыми Европейскими играми, прошедшими в Баку в 2015 году. Приступами недоброжелательности и даже враждебности на Западе встречается любой шаг Баку, все его проекты и инициативы. Даже те, которые нужны самим европейцам. Вспомним враждебную кампанию против нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, шум и провокации вокруг Южного газового коридора, непонятное ворчание по поводу спецсессии ООН по коронавирусу. Нефть и газ нужны самой Европе, но определенные круги бесит, что без Азербайджана тут не обойтись. Пандемия замучила всех, но если инициатором объединения усилий в борьбе с ней выступает Баку, для некоторых это хуже ковида.

Но все это мелочи по сравнению с той масштабной кампанией, которая только разворачивается вокруг Азербайджана в связи с его победой в войне. Эта победа была для многих неожиданностью, неприятным сюрпризом. В первые месяцы эти круги были почти не слышны, потому что спешно меняли тактику и инструментарий. Иметь дело со страной, победившей в войне и продемонстрировавшей серьезную военную силу, непросто. Еще сложнее работать с обществом, которое и на фронте, и в тылу показало свое единство. Приемы прежних лет тут уже не срабатывают, хотя и сегодня в соцсетях и на информационных сайтах можно встретить попытки сепаратистской пропаганды, адресованной представителям народов, населяющих Азербайджан. Радует, что эти попытки уничтожаются в зародыше самими же представителями этих народов. Железный кулак, ставший символом победы, являет собой не только удар по врагу, но и единство азербайджанского народа, под которым подразумеваются все граждане, независимо от национальности и вероисповедания.

Для нападок на Азербайджан не требуется особого повода. Если повода нет, то он легко придумывается. Благо армянский заказ всегда хорошо оплачивается и способствует богатству фантазии. В преддверии первой годовщины победы в некоторых зарубежных СМИ уже можно наблюдать выполнение таких заказов с, грубо говоря, наездами на официальный Баку, его политику и действия, с переворачиванием реалий с ног на голову. Опять звучит демагогическое нытье о "демократии", "правах человека", "икорной дипломатии", в странах, чьи политики скуплены оптом армянством, рассуждают о якобы подкупе депутатов. Вспомним, например, развернувшуюся весной в германских СМИ кампанию по надуманной теме "азербайджанского лоббизма" в Бундестаге. К сожалению, весеннее обострение постигло тогда и авторитетные немецкие издания.

В США, где очень сильно армянское лобби, антиазербайджанская истерия в определенных кругах носит перманентный характер. Она действует без перерывов. И вызывает сожаление, что нередко приемы лоббистов перенимаются неангажированными политиками и конгрессменами, мало понимающими, что происходит в нашем регионе.

А чего стоят откровенно враждебные попытки, на этот раз уже официальных кругов США, переписать итоги 44-дневной войны и подыграть армянам. Эти действия сопровождаются провокационными вбросами и попытками актуализировать надуманные пропагандой темы во внутреннем дискурсе нашей страны. Для участия в этом безобразии есть достаточно называющих себя азербайджанцами лиц, пристроенных в Европе или Штатах, хорошо оплачиваемых и получающих международные награды за клевету на Азербайджан. Они вновь вышли на работу после летних каникул, и чувство гордости за свой народ и свою страну, взыгравшее было у некоторых в первые дни после войны, улеглось. Потому что за него хозяева не платят.

Одна из самых плохих новостей для недоброжелателей Азербайджана - это единство азербайджанского общества. Особенно для внутренних - непонятных НПО, различного рода считающих себя политиками деятелей и демагогов, обезоруженных реалиями. Сильно разочарованы они не только единством граждан, но и явной сплоченностью общества вокруг властей. Гадливое чувство вызывают аргументы внутренних "демократов", пытающихся убедить свои аудитории, что победа, дескать, была куплена, а наши шехиды отдали свои жизни напрасно.

Ну что тут сказать... Предатель всегда отвратительнее врага.

И тут уже дело за азербайджанскими читателями, пользователями, зрителями и слушателями, которым следует быть бдительными и не позволить использовать себя в нечистоплотных пассах. Все, что происходило в последний год, происходило на наших глазах. Мы все были свидетелями беспримерного мужества и силы наших воинов, мудрости и воли нашего Верховного главнокомандующего, решительности и правильности нашей дипломатии. Все 44 дня мы все участвовали в процессе, кто на поле боя, кто в тылу, и никто не сможет убедить нас в том, что Азербайджан воевал и победил недостойно. Дешевые приемы доморощенных конспирологов ничто по сравнению с массивом реалий, способных доказать все и всем.

Хотя Азербайджан своей победой над агрессором уже всем и все доказал. И дополнительных доказательств не требуется.

Кстати, недоброжелатели (не хочется говорить "враги") тоже подготовились к годовщине нашей победоносной войны. С 22 по 28 сентября на европейских телеканалах RTS, RTBF, ARTE, La Une объявлена антиазербайджанская неделя. По этим каналам будет показан пропагандистский фильм, снятый на основе якобы "журналистского расследования". В качестве отрицательных героев будут представлены власти Азербайджана, в качестве положительных - сомнительные личности, пристроенные в западных странах и за хорошие гонорары с удовольствием поливающие грязью свою страну. Судя по радостным визгам армянских СМИ, в Армении и диаспоре уже запасаются попкорном и готовятся к вечерним сеансам. Потерпевший разгромное поражение противник хотя бы так попробует ублажить свое растоптанное самолюбие. Но кино закончится. Как и попкорн. А военная победа Азербайджана уже вписана в историю, и никому ее у нас не отобрать.

Лейла Таривердиева